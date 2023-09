Stadt-Finanzen in Jüchen Kammerin will Haushaltssicherungs-Konzept vermeiden

Bei der Sitzung am 28. September werden die Mitglieder des Jüchener Stadtrats schwarz auf weiß lesen können, wie es um die finanzielle Lage der Stadt steht und wie die Zukunft aussehen könnte. Dann erhalten sie den von Kämmerin Annette Gratz aufgestellten Entwurf der Haushaltssatzung für 2024. „Nicht überraschend, aber ernüchternd“, so bringt sie in vier Worten die Situation auf den Punkt.