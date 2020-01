Kabarett in Jüchen : Deutsch-türkischer Kulturclash mit Lachgarantie

Jüchen Kabarettist Serhat Dogan kommt am 12. Februar ins Forum der Gesamtschule nach Jüchen.

(RP) Serhat Dogan hat sein Glück gefunden – und zwar da, wo es am unwahrscheinlichsten ist: Als Fahrschüler im Dauerstau rund um Köln, als Animateur unter fitnessbegeisterten deutschen Rentnern in Antalya und als unfreiwilliger Sextourist in Amsterdam. Dabei hat er wieder einmal festgestellt: Deutschland ist vielleicht nicht das schönste Land der Welt, aber auf jeden Fall das lustigste. Mit seinem Programm „Glücklicher Türke aus Bodenhaltung“ kommt der der Kabarettist am Mittwoch, 12. Februar, ins Forum der Gesamtschule nach Jüchen.