„TV Jüchen Beasts“ Vom Beginner zum „Rising Star“ – Jüchenerin schwimmt bei NRW-Meisterschaft

„Als Erstes habe ich in der Gruppe von Jürgen mein silbernes Abzeichen gemacht. Dann kam Corona und mein Name wurde erstmal in den Akten verstaut. Als ich dann in die fünfte Klasse kam, rief Jürgen meine Mutter an. Er habe sich an mich erinnert und gefragt, ob ich nicht mal bei einem Probetraining mitmachen möchte. Das habe ich dann auch gemacht“, erzählt Mira über ihren Schwimmbeginn. Jürgen – das ist Jürgen Helpenstein, ihr Trainer. Gefallen habe es ihr damals sehr gut, und auch heute ist sie noch mit voller Begeisterung dabei. „Im September schwimme ich seit drei Jahren bei Jürgen.“ Aktiven Leistungssport betreibe sie allerdings erst seit zwei Jahren, so Jürgen Helpenstein von den Leistungsschwimmern des TV Jüchen, die sich „Beasts“ nennen. Ein Umstand, der die bereits erreichten Erfolge von Mira in ihrer noch so jungen Schwimmerkarriere umso beeindruckender erscheinen lässt.