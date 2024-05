Auf der A46 bei Wanlo Junge Jüchener in schweren Unfall verwickelt

Am Montagabend ist es auf der A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf kurz vor dem Autobahndreieck Wanlo zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, in den zwei junge Erwachsene aus Jüchen involviert waren. Wie die für Autobahnangelegenheiten zuständige Polizei in Düsseldorf mitteilte, überschlugen sich der 18-Jährige und seine 19 Jahre alte Beifahrerin mit ihrem Ford, nachdem dieser von einem BMW gerammt worden war. Das Auto der Jüchener kam auf der linken Fahrzeugseite liegend im Grünstreifen zum Stehen. Die beiden wurden leicht verletzt.