Freizeit in Jüchen während der Pandemie : Jugendarbeit läuft wegen Corona auf digitaler Plattform

Jüchen Das Jugendzentrum A 3 in Jüchen, das Jugendcafé Bamm in Hochneukirch und andere Jugendeinrichtungen in der Stadt sind zurzeit wegen des zweiten Lockdowns geschlossen. Für Kinder und Jugendliche sind sie dennoch erreichbar, etwa mit dem jugendtreff.digital.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Das Jugendzentrum A 3 in Jüchen, das Jugendcafé Bamm in Hochneukirch und andere Jugendeinrichtungen in der Stadt sind zurzeit wegen des zweiten Lockdowns geschlossen. Für Kinder und Jugendliche sind sie dennoch erreichbar, etwa mit dem jugendtreff.digital. „Die Jugendarbeit läuft trotz der Schließung weiter, wir machen Angebote auf digitaler Ebene“, erklärt Stefan Bredt vom Jugendbüro der Pfarre St. Jakobus der Ältere in Jüchen.

Stefan Bredt vom A 3 setzt auf digitale Jugendangebote. Foto: Gundhild Tillmanns

Bereits während des ersten Lockdowns hatten er und andere einen gemeinsamen, virtuellen Jugendtreff eingerichtet. Der ist nicht nur für Jugendliche aus Jüchen, sondern auch aus Korschenbroich und Rommerskirchen gedacht. Jugendzentren aus dem Einzugsgebiet des Kreisjugendamtes machen mit. „Zu Beginn des zweiten Lockdowns haben wir nochmals mehr Energie hinein gesteckt“, berichtet Stefan Bredt. „Wir wollen zum einen diejenigen erreichen, die zurzeit nicht mehr in die Einrichtungen kommen können – aber auch Jugendliche, die nicht in die Jugendzentren kommen würden.“

Der jugendtreff.digital wurde mit dem Onlinedienst Discord realisiert, angeboten werden Text-, Sprach- und Videochats. Als Moderatoren stehen die Leiter der Kinder- und Jugendeinrichtungen für die User bereit. jugendtreff.digital ist auch von unterwegs erreichbar, hierzu muss die kostenlose Discord-App auf dem Smartphone installiert werden.

Das Angebot wachse stetig und werde ausgiebig genutzt. Stefan Bredt „trifft“ sich etwa mit Jugendlichen einer Spieletester-Gruppe, die E-Games für Spielekonsolen für die Fachstelle Jugendmedienkultur testet. Neu im digitalen Treff ist ein Text- und Voicechat für Jugendliche, die Mitspieler für das beliebte Spiel „Among Us“ suchen. Dabei geht es darum, in einem Raumschiff Aufgaben zu erledigen und „Verräter“ aus der Spielergruppe zu entlarven. Zu den weiteren Angeboten im digitalen Treff gehörten etwa eine Spielgruppe und Quiz-Aktionen.