Frauen mit Elektroschocker bedroht Jüchener nach Raubüberfällen in Untersuchungshaft

Der erste Fall ereignete sich am Samstag, als gegen 10.25 Uhr ein zunächst unbekannter Räuber eine Spielhalle an der Bahnhofstraße in Rheydt überfiel. Er bedrohte eine 65 Jahre alte Angestellte mit einem aktivierten Elektroschockgerät und forderte die Herausgabe von Geld. Als er seine Beute zusammengerafft hatte, trat er die Flucht an. Das Opfer wurde nicht verletzt. Eine Fahndung der Polizei verlief zunächst negativ.