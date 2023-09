Krönung in Neuenhoven-Schlich Jetzt regieren Markus und Silke Rudolph

Die königliche Nachfolge bei der Dorfgemeinschaft Neuenhoven-Schlich ist geregelt, am Dienstag Abend wurde das Königspaar Markus und Silke Rudolph gekrönt. Der König stammt aus einer Familie, die schon mehrmals die Königswürde übernommen hat. Markus Rudolph pflegt das Schützenwesen bereits von Kindesbeinen an, seit 2008 ist er Mitglied bei den Schützenhjägern. Von Beruf ist der 52-Jährige Kraftfahrer, in der Freizeit drückt er den Borussen in Mönchengladbach die Daumen und ist auch bei den Kommerbachern Dorfborussen aktiv. Zudem ist er gern am Wasser, fängt an der Erft oder auf hoher See manchen Fisch. Im Jahr 2006 heiratete er Silke Rudolph, die in Mülheim/Ruhr geboren wurde. Pferde sind das Hobby der Tagesmutter in Gierath, seit 2019 übernimmt sie die Aufgabe des Sankt Martin in Neuenhoven-Schlich. Seit 2011 ist die 51-Jährige Mitglied bei den Schlicher Klompenmädchen. Tochter Laurena (16) war 2016 Kinderklompenkönigin der Dorfgemeinschaft.