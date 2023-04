Neues Kronprinzenpaar in Jüchen gekürt Jens und Jacqueline Reipen regieren die Schützen 2024

Ein nicht zu unterschätzendes Problem hatte auch das Team um Regiments-Schießwart Roland Weyer zu lösen: „Auf dem Schießstand in der Peter-Giesen-Halle können wir aus technischen Gründen unser traditionelles Königsschießen nicht durchführen. Unser eigener Schießstand im Zentrum von Jüchen ist aber zu weit entfernt – das wäre auch nicht gegangen.“ So hatte Weyer ein Konzept entwickelt, nachdem das eigentliche Königsschießen schon am vorangegangenen Wochenende mit 30 Mannschaften aus 25 Schützenzügen auf dem BSHV-Schießstand an der Rektor-Thoma-Straße stattgefunden hatte. „Lediglich ein eventuell notwendiges Stechen hätten wir dann noch am Tag der Generalversammlung durchführen müssen.“ Doch das wurde, wie sich herausstellte, nicht mehr nötig. Die Schießergebnisse, vor allem das Sieg-Ergebnis, blieben eine Woche lang unter Verschluss und wurden am Samstag Präsident Thomas Lindgens in einem verschlossenen Umschlag überreicht.