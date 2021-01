Kinderbetreuung in Jüchen : Jedes zweite Kita-Kind geht weiter in die Tagesstätte

Jedes zweite Kita-Kind geht weiter in die Tagesstätte

Kinderbetreuung in Jüchen

Jüchen Die Stadt hatte wegen Corona an Eltern appelliert, Kinder möglichst selbst zu betreuen. Kita-Organisator Jürgen Hansen rechnet mit einem weiterem Anstieg der Zahl der Kinder in den Tagesstätten. Ein Teil der Familien hat keine Alternative für die Betreuung.

Trotz des verschärften Lockdowns wegen Corona schicken viele Eltern ihre Kinder weiter hin in die Kita – mangels anderer Betreuungsmöglichkeiten. „Grob gesagt, kommt weiter etwa die Hälfte der Jungen und Mädchen in dei Kindergärten“, erklärt Jüchen Hansen, Kita-Koordinator für die sechs städtischen Kindertagesstätten in Jüchen, Jürgen Hansen.