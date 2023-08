Veranstaltung in Jüchen-Hochneukirch Musik-Fans feiern den NEW-Sommer im Schmölderpark

Thomas Bley von der NEW freute sich: „Wir haben Glück mit dem Wetter.“ Und Bürgermeister Harald Zillikens wünschte sich einen Song von Tina Turner – nicht von den Jüchener Jung-Jazzern, sondern von der Coverband „Kings for a Day“ aus dem Viersener Raum. Die hat von AC/DC bis Whitney Houston alles in ihrem Repertoire und lieferte eine tolle Leistung ab. Es war aber leider nicht so, dass nach dem Auftritt der Formation des Jüchener Gymnasiums weitere Besucher in Scharen den Schmölderpark „überschwemmten“.