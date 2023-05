Konzert im Park von Schloss Dyck Open-Air-Jazz vom Feinsten bei Weißwein und Mineralwasser

Pfingstsonntag, ein warmer Frühsommer-Tag kündigt sich an. Die Jazz-Rally hat noch einmal die Landeshauptstadt Düsseldorf in der Hand, das Publikum will auch am dritten Tag dieses Events unterhalten werden. Weiter im Norden tobt zur gleichen Zeit in Moers die musikalische Avantgarde, einem Malstrom gleich mischen Bands und Musiker aus aller Welt diese kleine Großstadt am Rande des Ruhrgebiets gehörig auf.