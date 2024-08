Anspruchsvolle Konzerte in St. Jakobus Jüchen Jakobuskirche Jüchen – der besondere Ort für exquisite Konzerte

Die Jakobuskirche in Jüchen ist ein überregional bekannter Ort für ausgesuchte Konzerte von hoher Qualität. Das liegt an Jakobuskantor Wilhelm Junker und in gleichem Maße an Regionalvikar Ulrich Clancett. Seitdem dieser musik-affine und -verständige Pfarrer an St. Jakobus wirkt, nimmt dort die Musik eine große Rolle ein. „Wir bringen Kultur ins Dorf“, sagt Clancett, der seine besondere Affinität zur Kirchenmusik mit „seinem“ Kantor teilt. Für den Theologen ist Musik nämlich ebenso Verkündigung und Missionsarbeit wie die Predigt. „Ich bekomme dafür auch Kritik, aber bei guter Musik geht den Menschen das Herz auf und sie können auch auf diese Art Gott näher kommen“, hat Clancett in seinen Jahrzehnten als Seelsorger immer wieder erfahren.