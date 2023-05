Fallen in Gierath aufgestellt Jagd auf Nutrias am Jüchener Bach

Mit Fallen soll das Nutria-Problem am Jüchener Bach in den Griff bekommen werden. Nach Auskunft von Reinhard Roelen, Kreisjagdberater der Unteren Jagdbehörde beim Rhein-Kreis Neuss, sind bereits knapp 20 Biberratten in die aufgestellten Fallen getappt und anschließend getötet worden. „Wir hoffen, dass wir, wenn wir weitere Tiere in größerer Zahl entnehmen, die Population verringern und die Schäden in Gärten und Landwirtschaft so weit wie möglich reduzieren können“, erklärt der 69-Jährige.