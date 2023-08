Niederrhein Musikfestival Italien in Poesie, Klang und Tanz im Innenhof von Schloss Dyck

Die Neuproduktion 2023 des Niederrhein Musikfestivals entführte die Zuschauer nach Italien. Mit wachsender Begeisterung den tänzerischen Darbietungen von Kauan Soares nach der Choreografie von Neshama Nashman zu folgen, mit zunehmender Konzentration den Rezitationen von Friederike von Krosigk zu lauschen, mit steigender Aufmerksamkeit der musikalischen Vielfalt von Karina Buschinger, Klaus Jäckle und Anette Maiburg zuzuhören – die Aufführung regte viele Sinne und Gefühle an. Unter der künstlerischen Leitung von Anette Maiburg lautete das Motto „Passione italiana – Italien in Poesie, Klang und Tanz“.

Dabei muss es nicht immer Verdi sein, wenn die musikalische Reise in das Land führt, in dem nach Goethe die Zitronen blühen. Die von Krosigk eingestreuten literarischen Zwischenspiele mit Texten, etwa von Goethe, Petrarca oder Ringelnatz führten die Zuhörer zu den musikalischen Werken von Vivaldi über Paganini und Rossini bis hin zu zeitgenössischen Komponisten wie Morricone, Branduardi oder Conte.