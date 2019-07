Vertrag mit RWE und DuisportAG : Jüchen ist startbereit fürs neue Gewerbegebiet

Auf dieser Fläche soll das interkommunale Gewerbegebiet für Jüchen und Grevenbroich entstehen. Die Stadt Jüchen ist bereit, den Vertrag mit RWE und der DuisportAG abzuschließen. Foto: Berns, Lothar (lber)

Der Jüchener Stadtrat hat für den städtebaulichen Vertrag zur Entwicklung des interkommunalen Gewerbegebietes einstimmig votiert. In Grevenbroich kommt der Vertrag erst am 10. Oktober auf die Tagesordnung des Stadtrates.

Wenn es nach der Stadt Jüchen ginge, dann könnte sofort damit begonnen werden, das geplante interkommunale Gewerbegebiet mit Grevenbroich zu entwickeln. Denn nach dem jüngsten einstimmigen Ratsbeschluss zur Unterzeichnung des städtebaulichen Vertrages könnte von Jüchener Seite aus das Verfahren zur Aufstellung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes jetzt in Gang gesetzt werden. Aber die Stadt Grevenbroich ist noch nicht so weit. Laut des Grevenbroicher Stadtsprechers Stephan Renner soll das Thema in der ersten Ratssitzung nach der Sommerpause am 10. Oktober in Grevenbroich wieder aufs Tapet kommen. „Wir sind aber dankbar, dass der Jüchener Stadtrat, den städtebaulichen Vertrag jetzt mit unseren Änderungswünschen beschlossen hat“, betont Renner.

Dieser Vertrag soll für RWE als Inhaber des rekultivierten Areals, das der Energiekonzern gemeinsam mit der DuisportAG entwickeln will, als Grundlage dienen und vor allem auch dazu, die Interessen der beiden Städte zu wahren. So pochte CDU-Sprecher Ralf Cremers jetzt im Jüchener Stadtrat erneut darauf, dass in dem neuen interkommunalen Gewerbegebiet nicht nur arbeitsplatzarme Großvorhaben in der Logistik, sondern auch schwerpunktmäßig ver- und bearbeitende Industrie angesiedelt werden soll. Er forderte die Stadtspitze auf, in diese Richtung gegenüber der noch in der Gründung befindlichen Entwicklungsgesellschaft von RWE und DuisportAg „ein deutliches Signal zu senden“.

Der städtebauliche Vertrag soll im Zusammenhang mit dem anstehenden Strukturwandel geschlossen werden, um Arbeitsplätze zu ersetzen, die durch den Kohleausstieg im Rheinischen Revier verloren gehen. Dafür sei es aber notwendig, solche geplanten, großen, zusammenhängenden Industrie- und Gewerbeflächen optimal an die wichtigsten nationalen und internationalen Verkehrsachsen anzubinden, heißt es in der Präambel zum Vertrag. Deshalb soll jetzt bekanntlich auch ein Teilstück der A540 zur Anbindung des Gewerbegebietes zur Bundesstraße herabgestuft werden. Zur praktischen Umsetzung dieser von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst bestätigten Veränderung hat der Jüchener Bürgermeister Harald Zillikens auch bereits Gespräche mit Straßen.NRW geführt, wie er jüngst auf Nachfrage im Fachausschuss berichtete.

Für die landesplanerische Vorbereitung des interkommunalen Gewerbegebietes hatten Jüchen und Grevenbroich sowie RWE Power bereits im Mai 2013 einen sogenannten Letter of Intend abgeschlossen, als dessen Ergebnis die Ausweisung als GIB-Bereich im Regionalplan der Bezirksregierung Düsseldorf mittlerweile vorliegt. Gegenstand des Vertrages wird, wenn auch Grevenbroich im Oktober noch zustimmt, die Aufstellung von Bebauungsplänen für das interkommunale Gewerbegebiet Jüchen/Grevenbroich in Verbindung mit den dafür erforderlichen Änderungen der Flächennutzungspläne der beiden Städte. Bis 2021/2022 sollen diese Planvorbereitungen abgeschlossen sein, denen dann jeweils getrennte Bauleitplanverfahren in beiden Städten folgen sollen.