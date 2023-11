Vorweihnachtszeit in Jüchen Jüchen ist Stadt der Weihnachtsmärkte

Schlossweihnacht An allen vier Adventswochenenden öffnet die Schlossweihnacht in Schloss Dyck, zuletzt allerdings am Freitag, 22., und Samstag, 23. Dezember. Heiligabend selbst gehört der Familie. An insgesamt acht Tagen finden die oft von weither kommenden Besucher an 145 Ständen jede Menge Weihnachtsdeko, Geschenkideen Wohnaccessoires, Schmuck und Kunsthandwerkliches. Das kulinarische Angebot reicht von Stollen und Hochzeitsbrot bis zu Tiroler und italienischen Spezialitäten sowie Winzer-Glühwein. Natürlich fehlt das lebendige Krippenspiel nicht (samstags/sonntags halbstündlich von 12 bis 19 Uhr, Start auf der Schlossterrasse). Für A cappella-Livemusik sorgen Ensembles, die durch den Park ziehen. Auf dem Patte d’Oie erwartet, wenn die Dunkelheit hereingebrochen ist, ein weihnachtliches Lichtspiel die Besucher. Der Ticketverkauf startet am Dienstag, 14. November.