Musikalisches Fest in Hochneukirch : Irische Klänge im Schmölder-Park

„Seisiún“ spielte am Sonntag im Schmölder-Park und unternahm mit den Besuchern eine spannende Reise durch die „Irish-Folk-Music“. Foto: Georg Salzburg (salz)

Hochneukirch „Seisiún“ begeisterte rund 500 Besucher mit hochprofessionell gespieltem Folk. Nach langer Zeit konnte endlich wieder ein Musik-Fest in Hochneukirch gefeiert werden. Und die nächste Gruppe hat sich bereits angesagt.

„Endlich – endlich können wir wieder Musik im Park feiern“, begrüßte ein gut gelaunter Bürgermeister Harald Zillikens die gut 300 Zuhörer im Hochneukirchener Schmölder-Park. Das tolle Ambiente und die Großzügigkeit des 2016 neugestalteten Geländes bot knapp gut 200 Sitzplätze am Sonntagvormittag an. Im Schatten der historischen Villa Schmölder – die Lebenshilfe mit ihren 16 Bewohnern bringt sich sehr aktiv in die Belebung des Parks ein – waren es mit den vielen Zaungästen schließlich knapp 500 Besucher.

Sie alle mussten irische Musik lieben, denn die Jüchener Band „Seisiún“ war angesagt. „Seisiún“ ist das gälische Wort für „Session“ – und zur Sitzung laden viele irische Pubs ein. Volker Abrahamczik (Gitarre, Vocals), Gerhard Kalter (Banjo, Mandoline, Irish Bouzouki) und Martin Hoffmann (Violine, Mandoline) spielen seit 1989 Irish Jiggs, Reels, Balladen und Songs zusammen, und ihr Zusammenspiel ist hochprofessionell, wie bereits „Three Rells“ bei der Eröffnung bewiesen.

Immerhin: Martin Hoffmann ist zum Beispiel Bratschist im Sinfonieorchester Aachen, und Volker Abrahamczik bescheinigten auch irische Musiker, dass seine Stimme sehr authentisch sei. So kamen die Ballade „Cliffs of Dooneen“ und das „Dirty old Town“ der Dubliners vollkommen begeisternd rüber. Besonders diese einflussreiche Band der Irish-Folk-Music ist für „Seisiún“ das große Vorbild. Dafür kann auch das als lyrische Klage zelebrierte Seemannslied „Leaving of Liverpool“ stehen: Authentisch rein, wie es The Dubliners nicht besser gemacht haben. Daneben standen aber auch Songs aus jüngeren Zeiten wie „Whiskey in the Jar“, das irische Volkslied aus dem 17. Jahrhundert hat die Band „Thin Lizzy“ 1973 weltweit bekannt gemacht, bevor „Metallica“ 1998 nachlegte.

Die irische Einwanderin Annie Moore singt das tränenreiche „Isle of Hope“, als sie Amerika erreicht. Brendam Graham hat es 2021 in Noten geradezu verewigt. Der Tanz „Céile Polksi“ versetzte auch die Hochneukirchnerin Eileen vorübergehend in Trance. Die Irin – sie singt die meisten Reels auch auswendig mit – leitet in der Jüchener Gemeinde auch eine Volkstanzgruppe. Zur Pause gab es ein instrumentales Jig mit Violine solo, das – einziger Wermutstropfen – in den Höhen äußerst hart klang. Der professionelle Bratschist hätte besser seine ohnehin weicher klingende Viola als Fiedel eingesetzt.