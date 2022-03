Probleme bei Deutsche Glasfaser : Tagelange Internet-Störung in Bedburdyck

Tagelange Internet-Störung in Bedburdyck

Bedburdyck Insgesamt waren laut dem Unternehmen seit Montag rund 50 Kunden betroffen. Dazu gehörte auch Jürgen Waedt, seine Familie und er waren bereits vor rund zwei Monaten 16 Tage ohne Internet gewesen. Diesmal war das Problem schneller behoben.

Eine Störung bei der Deutschen Glasfaser (DG) hat von Montag bis Mittwoch zu Internet- und Telefonausfällen in Bedburdyck geführt. Laut dem Unternehmen waren rund 50 Kunden betroffen. Dazu gehörte auch die Familie Waedt. „Seit Montag Abend, 18.30 Uhr ist unsere Glasfaser-Leitung ausgefallen, haben wir weder Internet noch Telefon“, schildert Jürgen Waedt.

Für die Familie war es nicht das erste Mal, dass sie ohne Netz auskommen musste. Ganz frisch sind noch die Erinnerungen an die Zeit von kurz vor Weihnachten bis Anfang Januar. Über Glasfaseranschluss verfügte die Familie schon seit Jahren, doch dann wechselte sie beim Vertrag von NEW zur DG – und blieb 16 Tage lang ohne Internet. Rund 50 mal hatte der Jüchener, wie er schilderte, Kontakt und Hilfe bei der DG gesucht. Nachdem sich die Redaktion an das Unternehmen gewandt hatte, ging es schnell. Ein Techniker sorgte für die Verbindung. Bis dahin behalf sich die Familie mit einem sehr langen Internet-Kabel zu einem netten Nachbarn.