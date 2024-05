„Carpe diem“ in Jüchen Senioren-Park schafft Inklusions-Arbeitsplätze

Im Anschluss an das Gespräch führte Einrichtungsleiterin Vanessa Solander den Politiker zu den Inklusionsarbeitsplätzen in der Haustechnik und Wäscherei. Im Senioren-Park Jüchen arbeiten derzeit fünf Menschen mit Behinderung. Damit zeigt der Senioren-Park in Jüchen, wie Inklusion am Arbeitsplatz gelingen kann.