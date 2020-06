Ingrid Paulußen aus Hochneukirch : Kräuterfee liebt Gänseblümchen

Ingrid Paulußen aus Hochneukirch kennt sich mit Kräutern aus. Sie bietet auch Führungen an. Foto: Dieter Staniek

Jüchen Die Hochneukircherin Ingrid Paulußen bietet Pflanzenführungen an. Die 53-Jährige ist überzeugt, dass auf Kräuterbasis hergestellte Arzneien gegen mancherlei Beschwerden helfen können.

„Gegen alles ist ein Kraut gewachsen“. Diese Aussage wird Hildegard von Bingen (1098 bis 1179) zugeschrieben. In Hochneukirch gibt es die Kräuterkennerin Ingrid Paulußen. Vor knapp 20 Jahren begann die gebürtige Rheydterin und gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau, sich für die Kraft der Kräuter zu interessieren. Gerne gibt sie ihr Wissen, das sie sich unter anderem an der Pflanzenschule in Dortmund angeeignet hat, weiter.