Großevent ist 2037 auch in Jüchen geplant Info-Stand am Samstag für die Gartenschau

Eine Seilbahn, die bis auf den Grund des heutigen, dann stillgelegten Tagebaus führt, „Grünterrassen“ zwischen Jüchen und Keyenberg, die neue Klima-neutrale Siedlung Jüchen-Süd als Beispiel für zukunftsweisende Stadtentwicklung: Noch ist es ferne Zukunft, was der Zweckverband Landfolge Garzweiler, dem Jüchen angehört, bei seiner Bewerbung für die Internationale Gartenschau 2037 plant. In diesem Jahr soll die Entscheidung fallen, ob die Region den Zuschlag erhält. Am Samstag, 4. März, können sich Jüchener über das Projekt informieren und Anregungen geben. In der Zeit von 10 bis 11.30 Uhr steht das Planungsteam auf dem Parkplatz des REWE-Marktes an der Kölner Straße zum Austausch bereit.