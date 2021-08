Naturschutz in Jüchen : Info-Tafeln für den Schlosspark

Gemeinsam mit Jens Spanjer (r.) von der Schloss-Stiftung übergab der Nabu jetzt die neuen Schilder. Foto: NABU-Jüchen

Jüchen Der Naturschutzbund Jüchen kooperiert mit der Dycker Schlossstiftung. Gemeinsam wurden Tafeln aufgestellt, die über verschiedene heimische Tierarten aufklären.

In den vergangenen Jahren haben die Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu) immer wieder neue Nistkästen an den Bäumen des Dycker Schlossparks montiert. Um darüber aufzuklären, für welche Tierart der jeweilige Kasten bestimmt ist, wurden jetzt Info-Tafeln aufgestellt. Die Aktion konnte gemeinsam mit Jens Spanjer von der Stiftung Schloss Dyck durchgeführt werden. Insgesamt 13 Schilder haben die Mitglieder der Jüchener Ortsgruppe an unterschiedlichen Standorten postiert.

„Unsere Stadt ist relativ waldarm“, sagt Nabu-Sprecher Rudolf Kuhn. „Damit stellt der Schlosspark so etwas wie ein Juwel in unserer Landschaft dar.“ Die großzügige Anlage diene aber nicht nur der Naherholung, sie sei auch ein wertvolles Rückzugsgebiet für verschiedene Tierarten. Um sowohl Vögeln als auch Insekten entsprechende Nisthilfen zu bieten, haben die Naturschützer in der Vergangenheit etliche Kästen aufgehängt.

Sie sind allerdings nicht Marke „Eigenbau“, sondern wurden von einem Fachunternehmen erworben. „Sie bestehen aus Holz und Beton, sind langlebig und lassen sich gut reinigen“, erklärt Kuhn die Vorteile. So sind im Dycker Schlosspark etwa Nisthilfen für Hornissen und Meisen zu finden – aber auch für den Steinkauz, der allerdings an dieser Stelle noch nicht nachgewiesen werden konnte. Wohl aber der Waldkauz, der etwas größer und stärker ist als sein Artgenosse. „Wahrscheinlich liegt das daran, dass wir hier noch keinen Steinkauz gesehen haben“, betont Kuhn. Nichtsdestotrotz wurde der Kasten dort aufgehängt, in der Hoffnung, dass er vielleicht doch einmal angenommen wird.

Auf den nun aufgestellten Info-Tafeln werden nicht nur die jeweiligen Bäume, sondern auch Tierarten erklärt, für die die Nisthilfen angeschafft wurden. „Wir wollen damit etwas mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben“, sagt Rudolf Kuhn. Auf diese Weise könnten die Besucher etwas über die heimische Tierwelt und die Artenvielfalt im Dycker Schlosspark erfahren.

Die Ortsgruppe Jüchen im Naturschutzbund hat rund 80 Mitglieder. Sie kümmern sich regelmäßig um die Reinigung und Pflege von rund 280 Nisthilfen im Stadgebiet, schneiden Kopfweiden, betreuen Eisvogel-Steilwände, legen Wildblumenwiesen an und halten Streuobstwiesen mit rund 90 Obstbäumen in Schuss.

„In dieser besonders waldarmen Gegend liegt uns vor allem die Anpflanzung heimischer Gehölze am Herzen, um so das Biotopnetz zu erweitern“, sagt Rudolf Kuhn. So wurden unter anderem Wildsträucher und Bäume am Rederhof in Bedburdyck, im Schmölderpark und am Polo-Graben gepflanzt.

(wilp)