Naturschutz in Jüchen : Aus einer Viehweide wird ein Biotop

Das ist die Grünfläche in Wallrath, die die Stadt Jüchen erworben hat, um sie ökologisch aufzuwerten. Foto: Georg Salzburg (salz)

Wallrath Mitten in Wallrath soll in den nächsten Monaten eine Aue entstehen, wo sich Tiere und Pflanzen wohl fühlen. Die Stadt ruft die Bürger zum Mitwirken am „Gestaltungskonzept Wallrather Bachaue“ auf.