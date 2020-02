"Jüchener Spezialität": Zuschauer beschenken die Kindergartenkinder und Schüler im Umzug : Kamelleregen auf die Zugteilnehmer

Jüchen Die Zuschauer beschenken die Kindergartenkinder und Schüler im Umzug mit Süßigkeiten.

Jürgen Hansen ließ beim Kinderkarnevalszug in Hochneukirch am Freitagmorgen Konfetti regnen. Der Leiter der städtischen Kindertageseinrichtung Sausewind war der einzige Zugteilnehmer, der die vielen Zuschauer am Straßenrand bewarf. Ansonsten war es umgekehrt: Die Besucher bedachten die Zugteilnehmer mit Süßigkeiten.

„Das ist wohl eine Jüchener Spezialität“, meinte Katja Ridderbusch, als Leiterin der Gemeinschaftsgrundschule federführend für den Kinderkarnevalszug in Jüchen. Wie in Hochneukrich werden die Zugteilnehmer mit Kamelle „beworfen“. Das habe sie aus ihrer früheren Heimat nicht gekannt, meinte die Lehrerin, die seit zehn Jahren in Jüchen unterrichtet. In enger Zusammenarbeit mit den beiden Kindergärten, den Eltern und den ortsansässigen Unternehmen kommt der kunterbunte Zug zusammen, für den es kein festes Motto gibt. „Jeder kostümiert sich, wie es ihm gefällt, meinte Ridderbusch – mit einer Ausnahme: gewaltverherrlichende oder kriegerische Kostüme haben beim Kinderzug nichts zu suchen.