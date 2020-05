Gebäude soll 2022 fertig werden : Stadt baut neue Kita in Hochneukirch

Der Anbau an die Kita Bahnstraße soll zum 1. August fertig werden. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Die fünfgruppige Einrichtung an der Gartenstraße soll 2022 fertig werden. Weitere Übergangslösungen in Jüchen sollen aber auch schon in diesem und im kommenden Jahr geschaffen werden.

In Hochneukirch soll eine neue Kindertagesstätte entstehen. Das teilte die Stadt Jüchen mit. Die fünfgruppige Einrichtung an der Gartenstraße soll bis zum 1. August 2022 errichtet sein. Laut Stadt sollen hierdurch bis zu 110 zusätzliche Kita-Plätze geschaffen werden. Zudem soll als Übergangslösung eine Kita in Modulbauweise auf einem kurzfristig erworbenen Grundstück an der Bahnstraße in Otzenrath entstehen. Diese soll zum 1. Januar 2021 fertiggestellt werden, wie ein Stadtsprecher auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte.

„Ich freue mich, dass wir im Konsens mit allen Fraktionen im Rat der Stadt Jüchen die vorbereitenden Beschlüsse als Dringlichkeitsentscheidungen treffen konnten und diese von allen mitgetragen werden. Mit dieser Entscheidung kann der Bedarf an Kita-Plätzen in diesen Stadteilen sichergestellt werden“, sagt Jüchens Bürgermeister Harald Zillikens (CDU). Der Schul- und Jugendausschuss hatte zuvor die Verwaltung beauftragt, weitere Kitaplätze zu erschließen.

Als zusätzliche Übergangslösung soll die Kita Bahnstraße um eine sechste Gruppe erweitert werden. Hierfür soll der bereits vorhandene Mehrzweckraum genutzt werden. Mit den vorbereitenden Planungen sei der Stadt zufolge bereits begonnen worden. Derzeit wird dort auch noch an einem Anbau gearbeitet, damit eine vierte und fünfte Gruppe angeboten werden kann. Dieser soll nach aktuellem Stand wie geplant am 1. August in Betrieb genommen werden.

Anders als noch vor einigen Jahren prognostiziert, hat sich laut Stadt die Anmeldesituation in den Kitas im Siedlungsschwerpunkt Hochneukirch, Holz und Otzenrath besonders positiv entwickelt. Im laufenden Kindergartenjahr sei es noch möglich gewesen, durch eine Überbelegung in den Kitas und den Ausbau der Kindertagespflege den zusätzlichen Bedarf aufzufangen.

Für die Zukunft sei jedoch mit einer noch größeren Bedarfssteigerung zu rechnen, da in diesem Bereich die Entwicklung weiterer Baugebiete mit rund 180 Wohneinheiten in den kommenden fünf bis sechs Jahren geplant und im Wohnungsbestand mit Zuzügen von Kindern im Kita-Alter zu rechnen sei.

Auch die beiden anderen Siedlungsschwerpunkte im Stadtgebiet werden laut Verwaltung hinsichtlich des künftigen Kitaplatzbedarfs fortlaufend beobachtet. Insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von Jüchen-West. Hier ist der Bau einer weiteren Kita bereits fester Bestandteil des laufenden Planungswettbewerbs.

(RP/mlat)