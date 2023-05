Brauchtum in Jüchen In Hochneukirch regiert Königin Vanessa Schmitz

Schon vor vielen Jahren war Vanessa Schmitz klar, dass sie als Königin in Hochneukirch antreten möchte. Ihr Mann René wusste zu Beginn noch gar nichts von seinem Glück – bis es seine Frau zum Königsschießen antrat. Der Regentin wurde das „Schützen-Gen“ sozusagen in die Wiege gelegt. Ihr Vater Detlef Holz wird nicht nur Ministerpräsident in ihrem Königshaus, sondern ist zugleich auch Vizepräsident des Heimatvereins, den er 2013 gemeinsam mit seiner Frau Claudia als Königspaar repräsentierte.