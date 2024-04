Bäckerei Robertz hat ihre Türen geschlossen In Garzweiler geht eine Ära zu Ende

„Wir sind bis zum Schluss im alten Dorf geblieben“, erinnert sich Veronika Robertz. Sie waren schon fast die letzten im Ort, als sie 1986 das Garzweiler Königspaar wurden. „Nach uns kam nur noch ein Schützenkönigspaar im alten Garzweiler“, sagt Veronika Robertz. Den Kontakt zum Kunden hielten sie mit ihren Ausfahrten. „Wir haben Brötchen, Brot und Kuchen im neuen Ort vom Auto aus verkauft. Und als wir umgesiedelt waren, sind wir immer noch mit Brot und Brötchen in das alte Dorf gefahren“, sagt Heinz-Willi Robertz. Überhaupt war die Bäckerei in der Region durch diese Fahrten bekannt, in Garzweiler, Belmen und Elfgen, in Kelzenberg, später auch in Jüchen. „Bis zuletzt war ich freitags immer unterwegs“, erinnert sich Veronika Robertz an diese Fahrten. Ansonsten war der Verkaufsraum ihr Reich. Dort hat sie gemeinsam mit einer Verkäuferin alles angeboten, was das Herz der Kunden erfreute. In der Backstube war Heinz-Willi Robertz der Chef. Gemeinsam mit zwei Gesellen schuf er das, was nicht nur satt machte, sondern auch - und das vor allem – wohlschmeckte.