Klostergemeinschaft stützt sich auf die Ehrenamtler Vor allem jüngere Helfer für den Klosterbetrieb gesucht

Auch Familie Austerschmidt fühlt sich dem Ehrenamt im Nikolauskloster verpflichtet. Vater Markus (56), Sohn Max (19) und Dorothee Wingerath-Austerschmidt (58) sind seit etwa 15 Jahren aus dem öffentlichen Klosterleben nicht mehr wegzudenken. Markus Austerschmidt berichtet: „Als wir vor 15 Jahren nach Scherfhausen gezogen sind, haben wir von Anfang an den Gottesdienst im Nikolauskloster besucht. In der Predigt wurde eines Tages um Mithilfe bei der Installation der Brandschutzanlagen gebeten, da habe ich mich gemeldet.“ Austerschmidt hat einen gut gehenden Malerbetrieb und hat in der Vergangenheit auch Farben fürs Kloster gespendet. Inzwischen ist er Vorstandsmitglied im Förderverein Nikolauskloster, der für Erhalt und Sanierung der wertvollen Denkmalsubstanz gegründet worden ist. Seine Ehefrau Dorothee war lange Zeit Lektorin in den Klostermessen, und sie hilft an der Kuchentheke, den Andrang zu bewältigen. Die Messdiener hat sie ebenfalls betreut.