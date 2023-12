Steuererhöhungen in Jüchen Hundebesitzer sollen mehr Steuern zahlen

Zum Vergleich: Bei der Steuer kommt der Hund in Jüchen Herrchen der Frauchen oft preiswerter als in Nachbarkommunen. Beispiel Grevenbroich: Die Hundesteuer liegt in der Nachbarstadt zwischen 102 (ein Tier) und 140 Euro (bei drei Hunden je Tier). Für „gefährliche Hunde“ wird dagegen weniger, einheitlich 400 Euro pro Tier, berechnet. In Mönchengladbach werden zwischen 138 und 207 Euro (bei drei Hunden je Tier) fällig. Für „gefährliche Hunde“ müssen dort zwischen 720 und 1152 Euro je Vierbeiner entrichtet werden. In Jüchen kommt übrigens ein Hund auf nicht ganz zehn Einwohner. Waren 2020 im Stadtgebiet 2448 Hunde gemeldet (darunter 16 „gefährliche Hunde“), stieg die Zahl 2022 auf 2599 (15) und ist seitdem wieder auf 2481 (14) zurückgegangen.