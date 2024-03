Abschied in Jüchen Hubert Klinkhammer stirbt mit 98 Jahren

Doch nicht nur als Lehrer folgte Klinkhammer seinem Vater. Das galt auch für ein Hobby, denn als er 1946 aus seinem Heimatdorf Belmen nach Jüchen zog, nahm Hubert Klinkhammer ein Bienenhaus des Vaters mit in sein neues Heim. Gartenarbeit und die Pflege der Bienenstöcke an der Kölner Straße waren die Kraftquelle für weitere Tätigkeiten. Bis zum Umzug in das Seniorenzentrum Haus Maria Frieden behielt er dieses Hobby bei und beglückte viele Menschen mit Honig aus dem heimatlichen Garten. Hubert Klinkhammer wird am Montag, 25. März, begraben. Um 14 Uhr findet der Beerdigungsgottesdienst in der Jakobuskirche statt, danach wird Hubert Klinkhammer auf dem Jüchener Friedhof beigesetzt.