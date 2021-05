Partnergemeinde von Jüchen in Frankreich : Verein hofft auf einen Neustart des Austauschs mit Leers

Foto aus der Zeit vor Corona: Das Jüchener Partnerschaftskomitee hatte vor wenigen Jahren mit Freunden aus Leers die Stadt Reims besucht. Foto: W.Unrein

Jüchen Seit mehr als einem Jahr liegt die Partnerschaft wegen Corona auf Eis. Wilfried Unrein vom Partnerschaftskomitee rechnet mit Begegnungen erst im Jahr 2022.

Corona kennt keine Grenzen, aber auch die Hoffnung auf Besserung keimt dies- und jenseits der Grenzen auf – auch in Leers, der Partnergemeinde von Jüchen in Nordfrankreich. „In den vergangenen 14 Tagen hat sich die Situation gebessert“, schildert Jean-Marc Deleval, Vorsitzender des Vereins Leers und Jüchen, telefonisch aus der 9000-Einwohner-Gemeinde in der Nähe von Lille. Die Zahl der Infektionen sei rückläufig, „immer mehr Menschen sind geimpft“. Vorbei sei, dass sich die Menschen nur im Zehn-Kilometer-Radius bewegen durften. „Wir hoffen, dass in einigen Tagen wieder mehr Geschäfte und die Außengastronomie öffnen können“, sagt der 69-Jährige im Nachbarland. Zum Glück habe es nicht sehr viele Corona-Tote in der Stadt gegeben. Doch wegen der vielen zu pflegenden Kranken sei das Personal in den Krankenhäusern „müde“.

Die Probleme sind dieselben hüben und drüben, aber auch die Zuversicht auf Licht am Ende des Pandemie-Tunnels. Doch Begegnungen zwischen Leersern und Jüchenern werden erst einmal weiter auf sich warten lassen. Deleval steht im Kontakt mit Wilfried Unrein, Vorsitzender des Jüchener Partnerschaftskomitees, das die Beziehungen zu Leers koordiniert. „Sobald es möglich ist, möchte ich mich wieder mit Wilfried Unrein treffen“ und besprechen, wann ein Austausch wieder möglich ist, sagt Deleval.

„Meine Vorstellung ist, dass wir Anfang des vierten Quartals zunächst eine Vorstandssitzung abhalten und im November eine Mitgliederversammlung mit Wahlen. Dann wollen wir auch über das Austauschprogramm sprechen“, sagt Wilfried Unrein. Der 78-Jährige geht vom Neustart der Begegnungen erst 2022 aus. Dabei hätte schon 2020 das 40-jährige Bestehen der Partnerschaft angestanden. Das Programm stand bereits – mit Feiern in Leers und Jüchen, zudem war eine gemeinsame Reise nach Verdun geplant. „Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das Jubiläum noch zwei Jahre später zu feiern“, sagt Unrein. Dabei hält er den Austausch zwischen den Menschen in den beiden Ländern für sehr wichtig. „Der Kontakt zwischen den Ländern Europas ist ein Grund dafür, dass wir seit mehr als 70 Jahren Frieden haben. Und Frankreich und Deutschland sind die beiden Lokomotiven in der Europäischen Union“, betont Wilfried Unrein.

Bedauerlich sei, dass die beiden Regierungen „nicht in allen Fällen harmonieren, etwa bei der Nordstream-Gasleitung“, sagt der Jüchener. Bedauerlich findet es Wilfried Unrein aber auch, dass das Interesse an der französisch-deutschen Partnerschaft „bei jüngeren Menschen stark gesunken ist“. Der Reiz an einem Austausch sei geringer geworden, da – außerhalb von Corona – Reisemöglichkeiten in die ganze Welt offenstünden. „Viele Jugendliche gehen nach dem Abitur erst einmal für ein Jahr ins Ausland.“ Die meisten der rund 70 Mitglieder im Partnerschaftskomitee-Verein „sind im Ruhestandsalter“.

Auch bei den vor Corona vermittelten Schulpraktika in Frankreich sei das Interesse rückläufig gewesen. „Es begann mit etwa zehn Schülern, zum Schluss waren es drei“, berichtet Unrein. Viele Jahre habe er auch einen Austausch zwischen Sportvereinen zu vermitteln versucht, „geklappt hat es nicht. Haupthindernis waren die Terminpläne, etwa unterschiedliche Ferienzeiten“. Kontakte nach Leers gebe es aber bei den Boule-Freunden Priesterath.