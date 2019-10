Polizei in Jüchen warnt : Hochneukircher wird Opfer von zwei Trickdieben

Hochneukirch Von zwei Trickdieben wurde am Samstagnachmittag, 5. Oktober, ein Senior in seiner Wohnung an der Rheydter Straße in Hochneukirch überrumpelt. Die Tat wurde am Montag, 7.Oktober, bei der Polizei angezeigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter dem fadenscheinigen Vorwand, den knapp 80-Jährigen dringend in einer Rechtsangelegenheit sprechen zu müssen, verschaffte sich das Duo, wie die Polizei berichtet, Zutritt zur Wohnung. Dort lenkte der Mann den Senioren ab, indem er im Bad Wasser zum Überlaufen brachte. In dieser Zeit schaute sich seine Komplizin offensichtlich in den weiteren Räumen um. Als die Fremden plötzlich verschwunden waren, fehlte aus einem Zimmer eine Geldkassette. Die ganze Aktion dauerte nur wenige Minuten.

Das Opfer beschreibt die mutmaßlichen Trickdiebe wie folgt: Beide waren etwa 25 bis 30 Jahre alt. Die zirka 1,65 bis 1,70 Meter große Frau hatte schwarze, schulterlange Haare. Sie trug Jeans und einen pinkfarbenen Wintermantel. Ihr Begleiter war circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und hatte dunkle, kurze Haare. Er Trug eine schwarzen Jacke und Jeans. Hinweise zum Duo nimmt die Polizei unter 02131 3000 entgegen.

Obwohl viele Bürger inzwischen äußerst skeptisch gegenüber Fremden an der eigenen Haustür sind, verzeichnet die Polizei weiterhin regelmäßig Betrugsversuche dieser Art. Deshalb sei es wichtig, auch künftig misstrauisch zu sein, wenn unbekannte Personen unter einem Vorwand um Einlass in die Wohnung bitten. Den Trickbetrügern beziehungsweise Trickdieben könne nur wirksam begegnet werden, wenn potentielle Opfer die „Maschen“ kennen und sich in der akuten Situation zu helfen wissen. So solle zum Beispiel nur durch die geschlossene Tür oder hinter der vorgelegten Sicherheitskette mit den Bittstellern kommuniziert werden. Beim Verdacht, es könnte sich um den Versuch einer Straftat handeln, solle rasch die Polizei informiert werden – im akuten Fall auch über den Notruf 110.

(NGZ)