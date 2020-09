Kostenpflichtiger Inhalt: 76-Jähriger wollte Becken nicht verlassen : Differenzen im Schwimmbad - Bad-Verbot für Hochneukircher

Udo Schmitz aus Hochneukirch kämpft gegen ein Hausverbot in den NEW-Bädern. Foto: Georg Salzburg (salz)

Hochneukirch/Mönchengladbach Udo Schmitz darf nicht mehr in die NEW-Bäder – und will dies nicht hinnehmen. Der Badbetreiber erklärt, er habe sich trotz mehrmaliger Aufforderung geweigert, das Becken zu verlassen. Schmitz sagt dagegen, dass er auf friedlichem Weg die Differenzen beilegen wollte, er denkt an Klage.