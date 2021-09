Feier mt Corona-Schutzauflagen in Hochneukirch : Hochneukircher feiern Spätkirmes mit 3G-Regel

Präsident Benedikt Obst freut sich auf die Spätkirmes. Foto: Heimatverein Hochneukirch/Heimatverein hochneukirch

Hochneukirch Am Freitag startet die Spätkirmes des Heimatvereins Hochneukirch, die aktuelle Corona-Schutzverordnung macht mehr möglich als zunächst geplant. Im Rahmen der Spätkirmes gibt es am Sonntag eine Impfaktion für alle Menschen. Was sonst alles geplant ist.

Von Carsten Sommerfeld

Binnen weniger Tage hat der Heimatverein Hochneukirch das Programm für die Spätkirmes auf die Beine gestellt. Gefeiert wird ab Freitag bis Sonntag, 5. September. Umzüge wird es nicht geben, und natürlich wird intensiv auf den Coronaschutz geachtet. Doch endlich kann wieder gefeiert werden. „Das ist unsere erste offizielle Veranstaltung seit anderthalb Jahren“, sagt Präsident Benedikt Obst (33). Das Schützenfest an Pfingsten war der Pandemie zum Opfer gefallen.

Im Rahmen der Spätkirmes bieten die Schützen in Kooperation mit Stadt und Impfzentrum für Menschen ab zwölf Jahren eine Impfaktion an, und zwar am Sonntag von 13 bis 16 Uhr auf dem Schützenfestplatz am Adenauerplatz. Gewählt werden kann zwischen Impfstoff von Biontech oder Johnson & Johnson.

Zunächst hatte der Verein für dieses Wochenende nur an ein Biwak gedacht, dann machte die neue Corona-Schutzverordnung mehr möglich. „Als die veröffentlicht wurde, haben wir sofort den Vorstand zusammengetrommelt“, schildert der Präsident. Seit vergangener Woche liegt die Genehmigung vor, die Organisation konnte auf Hochtouren anlaufen. Am Freitag wird ab 18 Uhr die Jahreshauptversammlung nachgeholt, um 20 Uhr beginnt das Schützenbiwak im Festzelt. Am Samstag startet um 20 Uhr der Regimentsball. Zuvor gibt es ab 18 Uhr ein Konzert mit dem Tambourkorps Hochneukirch, Musikverein und der Jägerkapelle Hochneukirch. Am Sonntag beginnen um 11 Uhr Frühschoppen und Konzert. Im Mittelpunkt steht das Königspaar Sebastian Schmidt und Nadine Vierzigmann, das seit 2019 regiert.