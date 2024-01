20 neue Häuser in Jüchen-Hochneukirch Start für neues Baugebiet an alter Kastanie

Der Startschuss fiel bei Minustemperaturen. Für den ersten Spatenstich an der Gartenstraße wurden blitzblanke Spaten ausgepackt, doch nur wenige Minuten später rollte ein Tieflader samt großem gelben Bagger an, mit dem die Bauarbeiten deutlich schneller vorangehen werden. Am Montagmorgen, 8. Januar, liefen in Hochneukirch die Bauarbeiten für das Neubaugebiet „Zwischen Schmölderpark und Gartenstraße“ mit 18 Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften sowie – entlang der Gartenstraße – zwei bis drei Mehrfamilienhäusern an.