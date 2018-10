Jüchen-Hochneukirch: Mann verletzt Ehefrau mit Messerstichen schwer und flüchtet

Jüchen Ein 35 Jahre alter Mann hat seine Ehefrau in Jüchen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der Mann ist auf der Flucht.

Ein Ehemann hat am Dienstagabend in Hochneukirch versucht, seine getrennt lebende Ehefrau zu töten: Das teilten die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und die Kreispolizei am Mittwoch mit. Es handelt sich um einen 35-jährigen Mann und seine 29-jährige Frau, die beide aus Afghanistan stammen. Die Frau wohnt in Hochneukirch an der Bahnhofstraße, seitdem sie sich von ihrem Ehemann getrennt hatte.

Weshalb der Mann am Dienstagabend seine Ehefrau angriff, sei noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ein Messer, das als Tatwaffe in Betracht komme, sei in der Nähe des Einsatzortes durch die Polizei sichergestellt worden. Nach ersten Informationen hatte das Opfer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Gesundheitszustand hatte sich aber im Verlauf der Nacht stabilisiert. Noch am Abend wurde unter Leitung der Polizei in Düsseldorf eine Mordkommission eingerichtet. Die Fahndungsmaßnahmen sowie Ermittlungen dauern an. Die Tat wird nach vorliegendem Informationsstand durch die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach als versuchtes Tötungsdelikt bewertet. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei in Neuss unter Telefon 02131 3000 melden.