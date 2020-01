Integrationspreis für Inge Broska : Landrat soll das Hausmuseum retten

Inge Broska zeigt im Kontaktcafé die Unterschriftensammlung für die Zukunft ihres Hausmuseums in Hochneukirch. Am Dienstag will sie die Unterschriften dem Landrat vorlegen. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Inge Broska ist mit dem Integrationspreis des Rhein-Kreises ausgezeichnet worden. Das freut sie. Doch die Künstlerin hat gleichzeitig eine große Sorge: Die Zukunft ihres Museums mit Erinnerungen an die alten Dörfer ist ungewiss.

Unter dem Motto „Miteinander in Vielfalt und Toleranz“ stand der Integrationspreis, den Landrat Hans-Jürgen Petrauschke an Inge Broska aus Hochneukirch in Form einer Urkunde überreicht hat. Diese Ehrung hat die 77-jährige Künstlerin, ehrenamtliche Integrationshelferin und Hüterin ihres Hausmuseums in Hochneukirch zum Anlass genommen, dem Landrat ihr großes Problem ans Herz zu legen: Die Frage, wie es mit dem Hausmuseum in dem denkmalgeschützten Jugendstilhaus weitergehen soll.