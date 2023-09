Einsatz am frühen Morgen in Hochneukirch Feuerwehr rettet Mann aus verrauchter Wohnung

Am frühen Sonntagmorgen hat es an der Holzer Straße in Hochneukirch einen Feuerwehreinsatz gegeben: Anwohner hatten den Notruf gewählt, weil sie einen piepsenden Rauchmelder in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses wahrnahmen. Auch soll für sie beim Blick durch die Fenster Rauch zu erkennen gewesen sein. Die Einsatzkräfte wurden mit dem Stichwort Zimmerbrand alarmiert und waren rasch zur Stelle. Sie konnten den Rauch in der Wohnung bestätigen.