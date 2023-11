Am Sonntag in Hochneukirch Mehr als 250 Besucher beim türkisch-deutschen Kulturfrühstück

Serin Alma, Vorsitzende des Türkisch-Deutschen Freundeskreises, hat in Hatay selber den Verlust von Immobilien zu beklagen und Hilfsgüter auf den Weg gebracht. „Es mangelt dort vor allem an Trinkwasser. Die Menschen leben in Baracken und in Zelten“, erklärte sie. Das Kulturfrühstück begann mit einer Schweigeminute. Dann wurde sowohl die deutsche, als auch die türkische Nationalhymne angestimmt. Für alle, die nicht textsicher waren, lagen Ausdrucke bereit.