Lkw hat nach zehn Tagen das Ziel erreicht Hilfsgüter aus Jüchen werden in der Erdbeben-Region verteilt

Ein organisatorischer Kraftakt war der Transport. „Der Lkw war mit einem weiteren zehn Tage unterwegs“, berichtet Serin Alma. Als sie erfuhr, dass die Lkw, anders als geplant, zunächst nach Ankara fahren sollten, wurden Hebel in Bewegung gesetzt, wurde telefoniert – mit Erfolg: Der Transport steuerte dann doch die Millionenstadt Adana in der Erdbeben-Region an. „Dort steht uns eine abschließbare Halle zur Verfügung.“ Die Güter würden dort so zusammengestellt, wie sie in den betroffenen Orten benötigt wurden. Transporter würden sie bis zu 150 Kilometer weit bringen, schildert Serin Alma. Studenten von der zurzeit geschlossenen Hochschule und andere würden im Lager helfen.