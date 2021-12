Schützenfest in Jüchen : Heinz und Sandra Nützel sollen Königspaar werden

Schützenfest in Jüchen

Jüchen Die königliche Nachfolge beim Bürgerschützen- und Heimatverein Jüchen ist gesichert. Wenn die Pandemie den Schützen keinen Strich durch die Rechnung macht, werden Heinz und Sandra Nützel Ende Mai ihre Ämter übernehmen.

Sappeur Heinz Nützel (46) und seine Frau Sandra (43) sind die einzigen Bewerber für die königlichen Ämter beim Bürgerschützen- und Heimatverein (BSHV) Jüchen. „Sollte uns die Pandemie keinen Strich durch die Rechnung machen, werden wir Heinz Nützel Ende April offiziell zum König schießen“, kündigt Präsident Thomas Lindgens an. „Am Schützenfest-Dienstag, 31. Mai 2022, wird er dann zum König gekrönt.“

Nach den Regularien des BSHV ist die letzte Offiziersversammlung des Jahres gleichzeitig Meldeschluss für potentielle Königs-Kandidaten. Da die Versammlung Corona-bedingt nicht stattfinden konnte, wurde ein Meldeschluss festgelegt. Nach dieser Frist informierte Lindgens per WhatsApp-Nachricht Heinz und Sandra Nützel, dass sie die einzigen Bewerber seien. „Klar war ich ein wenig nervös – aber es hat ja am Ende geklappt“, sagt Heinz Nützel. Der studierte Betriebswirtschaftler und Unternehmensberater und seine Frau stießen mit einem Glas Sekt auf die neue Herausforderung an.