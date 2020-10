Nach Verdacht in Jüchen : Heimbewohnerin ist nicht infiziert

Nach Verdacht in Jüchen

Jüchen Der Verdacht der Corona-Infektion einer Bewohnerin des Senioren-Parks Carpe Diem in Garweiler hat sich nicht bestätigt. Nach Auskunft aus dem Seniorenzentrum sind die beiden Nachtestungen negativ verlaufen, es bestehe keine Infektion.

Am Wochenende war der erste Corona-Verdachtsfall in diesem Heim aufgetreten. Kostenpflichtiger Inhalt Die Bewohnerin war zunächst nach einem Krankenhausaufenthalt positiv getestet worden und kam daraufhin in Quarantäne, sie wurde von immer denselben Pflegekräften betreut. Nun gab es Entwarnung, die Frau ist nicht infiziert.