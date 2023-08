Brauchtum in Jüchen Rather und Wallrather feiern ihr Heimatfest gemeinsam

Die Frage, wer denn neuer König wird, wird erst wieder Mitte nächsten Jahres akut. Jürgen Mockel hatte erst kurzfristig entschieden, in seinem Heimatdorf Schützenkönig zu werden. In diesem Jahr wird sein Zug „Fidele Jungs“ 25 Jahre alt. Was ihn bisher am meisten beeindruckt hat: „Die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Menschen.“ Ansonsten verlaufe alles so, wie er sich das vorgestellt hat. Als Ralf Oellers Schützenkönig war mit seiner Andrea, hatte das jetzige Königspaar das damalige Königspaar als Ministerpaar unterstützt – Königin Andrea ist die Schwester von Jürgen II. Mockel. Der hat jetzt Markus und Daniela Schoenen als Ministerpaar an seiner Seite.