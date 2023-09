Heimatfest in Neuenhoven-Schlich Marscherleichterung wegen Hitze beim Umzug

Drei tolle Tage mit fast ein wenig zu viel Sonnenschein hat die Dorfgemeinschaft Neuenhoven-Schlich hinter sich. Am Dienstag Abend klingt ein schönes Heimatfest mit dem Großen Krönungsball bei freiem Eintritt aus. Neuenhoven und Schlich feiern gemeinsam, das Zelt steht aber immer in Schlich. „Es ist in diesem Jahr fünf Meter kürzer“, erklärte der zweite Schriftführer Alexander Wingerath. Dass die Besucher so näher zusammenrücken müssen, sollte die Stimmung noch besser machen, als sie es normalerweise schon ist.