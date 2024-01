Messe feiern in der Dycker Schlosskapelle Kulturhistorisches und fürstliches Vermächtnis

Die Ordensvertreter der Oblaten aus dem Nikolauskloster halten an Sonn- und Feiertagen in der Regel um 8.30 Uhr die heilige Messe ab. Aus Tradition ist die Kapelle zur heiligen Messe kostenfrei zugänglich. „Circa 15 bis 30 Besucher kommen in der Regel sonntags zur Messe. Wir haben allerdings Platz für 40 Personen“, sagt Spanjer. Hochzeiten können in der Schlosskapelle nicht gefeiert werden. Unabhängig von den Gottesdiensten kann die Schlosskapelle in der Sommersaison jeden Sonntag während der Schlossöffnungszeiten besichtigt werden.