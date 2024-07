Künstler in Jüchen Hochseefischer wirft für Kunst und Liebe in Jüchen den Anker aus

In Bayern, auf dem Lande aufgewachsen, entdeckte er früh seine Liebe zur Natur und zur Kunst. Michelangelos „Pietà“ und die Lebensgeschichte des Künstlers in einem Buch begleiteten ihn auf hoher See als Kapitän. Er lernte die Welt kennen und erfuhr zugleich Inspirationen für seine Werke. Zur Familiengründung ging Nadler schließlich in Rostock an Land. Er wurde Heimerzieher und Betreuer für drogenabhängige junge Menschen. In dieser Zeit erlebte Nadler viel Schicksalhaftes mit. „Ich hatte da auch mit Banditen zu tun“, schildert er die harte Sozialarbeit, für die er sich aber ganz bewusst entschieden hatte. So erschreckte ihn der viel zu frühe Drogentod eines Jugendlichen, den Nadler in einem anrührenden Gemälde mit dem Titel „Das Ende des Lebens“ mehr oder weniger verarbeitet hat. Er denkt bis heute daran.