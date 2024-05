Konzerte in Jüchen Das Revival von „Hanis Redhot“

Hanis Redhot will sich künftig so breit wie möglich aufstellen: verschiedene Klientele mit unterschiedlichen Musikgenres bedienen und jedem die Möglichkeit geben, in der Lounge zu feiern. Egal ob gefeierte Coverband oder Schul-Bigband mit Jazz-Musik – jede Art von Musik hat auf der Lounge-Bühne ihren Platz. „Wir versuchen viele Bands mit verschiedenen Musikrichtungen zu uns zu holen und jeden Monat an mindestens einem Wochenende eine Veranstaltung zu haben“, sagt Hanife Kayar. Denn auch wenn sie ihre Gastronomie als Tagesgeschäft weiterführen und verbessern will, soll ihre Haupttätigkeit wieder die Eventplanung und -organisation werden. „Wir machen Konzerte in jeder Richtung. Wenn es geht, haben wir auch irgendwann Schlager“, sagt Kayar schmunzelnd. Im Moment sei das Redhot bereits in Verhandlungen mit anderen Bands für weitere Auftritte, die die Musikszene in Jüchen wieder etwas mehr aufleben lassen. „Sicherlich werden in nächster Zeit mehrere Bands hintereinanderkommen“, verspricht Kayar.