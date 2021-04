Nachruf in Jüchen : Trauer um Gymnasialpfarrer Lothar Wingender

Pfarrer Lothar Wingender starb mit 78 Jahren. Foto: Reuter, Michael (mreu)

Jüchen Der Gymnasialpfarrer im Ruhestand verstarb im Alter von 78 am Mittwoch in Neuss. Lothar Wingender war Pfarrer in der Neuenhovener Pfarrgemeinde St. Georg und Religionslehrer am Gymnasium Odenkirchen in Mönchengladbach.

Lothar Wingender ist tot. Im Alter von 78 Jahren verstarb der Gymnasialpfarrer im Ruhestand am Mittwoch in Neuss.

Am 20. Februar 1943 in Krefeld geboren, wurde er 1971 im Aachener Dom zum Priester geweiht. Ab 1975 war er als Religionslehrer am Städtischen Gymnasium Odenkirchen in Mönchengladbach tätig.