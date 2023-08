Landwirtschaft in Jüchen Gubberath ist Kürbis-Hochburg

Europas größtes Kürbis-Testfeld liegt in Gubberath. Auf dem Areal von Jochen Roelen liegen Kürbisse, die vom Züchter Alexander May getestet werden. Er verschickt Saatgut in die ganze Welt und testet den Ertrag vorab in Gubberath. Beliebte Kürbisse, die sich längst etabliert haben, stehen in allen Farben und Formen in Roelens Hofladen zum Verkauf. Auf mehr als sieben Hektar wachsen bei Jochen Roelen die Kürbisse, die Ernte hat jetzt begonnen.