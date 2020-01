Klimaschutzprojekt : Jüchener Grundschulen sparen Energie

Eine Frau am Thermostat einer Heizung. Auch durch bewusstes Heizen kann an Schulen Energie gespart werden. Foto: dpa/Ole Spata

Jüchen In Jüchen geht ein besonderes Klimaschutzprojekt in die nächste Runde. Auch die Schüler sollen hierbei miteinbezogen werden.

Die städtischen Kindertagesstätten sind bereits seit einiger Zeit dabei. Nun wird in Jüchen das „Energiesparmodell für Schulen und Kindergärten“ auch in allen Grundschulen umgesetzt. Das teilte die Stadt Jüchen mit. Im Rahmen eines Vortrags konnte Jan Daley Kübel, Klimaschutzmanager der Stadt Jüchen, den Schulleitungen der GGS Jüchen, GGS Gierath/Bedburdyck und der GGS Hochneukirch/Otzenrath die Vorteile und den Nutzen eines Klimaschutzprojektes aufzeigen.

In dem Projekt geht es zum einen darum, den jeweiligen Schulleitungen praktische Tipps und Tricks zum Energiesparen an die Hand zu geben. Als auch darum, potenzielle Maßnahmen vor Ort zu entwickeln.Das Besondere am Energiesparmodell für Schulen und Kindergärten ist, dass die Hälfte der eingesparten Energiekosten im kommendem Jahr der Schule wieder frei zur Verfügung stehen.